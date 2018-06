PSP da Povoação deteve homem por condução de um velocípede sob a influência de álcool

A PSP da Povoação deteve um homem por condução de um velocípede, sob a influência de álcool, com uma TAS de 1.54 g/l.

De acordo com comunicado do Comando Regional dos Açores, o detido, de 17 anos de idade, esteve envolvido num acidente em acidente de viação, no dia de ontem (domingo).

Igualmente detido pela condução, mas de um veículo, sob a influência de álcool, em Ponta Delgada, esteve um homem de 30 anos, com uma TAS de 2.04 g/l. Em Vila Franca do Campo, a esquadra local deteve um homem, de 26 anos de idade, por condução de um veículo, sob a influência de álcool, com uma TAS de 1.36 g/l.

Na Lagoa foi detido um homem, de 36 anos de idade, por condução de um veículo, sem habilitação legal para o efeito. Já nas Capelas, a PSP local deteve um homem de 56 anos por violência doméstica.