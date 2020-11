PSP cumpre mandados de detenção

Segundo comunicado do Comando Regional da PSP dos Açores, foi dado cumprimento a um mandado de detenção, emanado por “Autoridade Judiciária competente, tendo sido detido um homem de 34 anos, da vila do Nordeste, para ser presente a interrogatório, a fim de lhe ser aplicada medida de coação, diferente do termo identidade e residência, pelo crime de violência doméstica agravada”.

No âmbito do mesmo processo, foi dado cumprimento mandado de busca e apreensão a residência, também emanada por Autoridade Judiciária, sendo apreendidas seis facas, próprias para talhantes de carnes.

Ao arguido, após 1º interrogatório judicial, foi-lhe aplicada as seguintes medidas de coação de proibição de aproximação da vítima, por uma distância mínima de 150 metros, bem como o afastamento da sua residência e de estabelecer qualquer contacto com a mesma.

Para além destas medidas, o arguido deverá iniciar o tratamento contra a adição de álcool, com provável internamento.

“Estas medidas serão controladas com meios tecnológicos à distância”, refere o comunicado.

Em outra frente, elementos da esquadra da Ribeira Grande, na ilha de são Miguel, e dando cumprimento a um mandado de detenção, foi detido um homem de 66 ano, para continuação do cumprimento de pena de prisão efetiva anteriormente aplicada, no remanescente de 1 ano e 4 meses e 9 dias de prisão efetiva.

O detido será conduzido para o Estabelecimento Prisional de Angra do Heroísmo, na ilha Terceira.

Em Angra do Heroísmo, na ilha da Terceira, foi detido um homem de 46 anos, pela suspeita da prática do crime de violência doméstica, contra a sua companheira.

O arguido, após1º interrogatório judicial, perante Autoridade Judiciária competente, foi-lhe aplicada a medida de coação de proibição de contacto com a vítima.

Ainda na ilha Terceira, foi detido uma mulher de 35 anos, tendo sido conduzida ao Tribunal Judicial Angra do Heroísmo, a fim de ser interrogada.

Foi, igualmente, dado cumprimento a dois mandados de detenção e condução, emanados pela Autoridade Judiciária competente, tendo sido detidos dois homens, de 30 e 35 anos, tendo sido ambos conduzidos ao Tribunal Judicial de Angra do Heroísmo, para comparência em audiência de julgamento.

Na ilha Graciosa, elementos da esquadra de Santa Cruz, detiveram um homem de 22 anos, dando cumprimento a um mandado de detenção, tendo este sido conduzido ao Tribunal Judicial de Santa Cruz da Graciosa, para comparência na Secção dos Serviços do Ministério Público.

Na cidade da Horta, no âmbito de uma operação de identificação e controlo de suspeito, foi dado cumprimento ao mandado de detenção e condução, emanado pela Autoridade de Polícia Criminal, através dos polícias da Brigada de Investigação Criminal, tendo sido detido, fora do flagrante delito, um homem de 44 anos, indiciado pela prática do crime de violência doméstica, como forma a ser assegurada a sua presença perante a Autoridade Judiciária a fim de lhe ser aplicada medida de coação.

No decorrer desta operação, foi ainda detido mais um homem de 31 anos, também em cumprimento ao mandado de detenção e condução, para pagamento de pena pecuniária (em alternativa cumprimento de prisão subsidiária) que lhe havia sido aplicada em processo-crime por falta de habilitação legal.