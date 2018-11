PSP conta a partir de hoje com cerca de 400 novos agentes

As mais lidas

Atualmente, a PSP conta com um efetivo policial de cerca de 20.100 elementos.

Este ano está igualmente a decorrer o terceiro Curso de Formação de Chefes, com 200 formandos, que teve o seu início a 05 de novembro e termina em setembro de 2019.

O curso de formação de agentes teve uma carga horária de 1.180 horas (cerca de nove meses), destacando-se as 530 horas de formação teórica divididas por disciplinas, 450 horas de formação por competências e 150 horas de estágio prático nos diversos comandos da PSP.

Os dois cursos tiveram início a 02 de janeiro e foram admitidos 401 alunos, tendo terminado com aproveitamento 397, 62 dos quais mulheres e 335 homens.

Além do curso de formação de agentes, decorreu também na Escola Prática de Polícia, em Torres Novas, distrito de Santarém, o primeiro curso de formação de agentes para a banda de música da PSP.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) vai ter a partir desta sexta-feira perto de 400 novos agentes, que vão ser colocados nos vários comandos da força policial no país.

