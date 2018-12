As mais lidas

Leia mais na edição desta sexta-feira, 07 dezembro 2018, do jornal Açoriano Oriental

Ao longo dos últimos anos foram apresentados diversos alertas públicos sobre a falta de efetivos no Comando Regional da PSP dos Açores que nunca serviram para resolver a falta de agentes.

Falta de agentes já motivou a suspensão do programa Escola Segura no concelho de Ponta Delgada e pode encerrar esquadras à noite

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok