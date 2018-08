PSP apreende 154 comprimidos de ecstasy

A divisão policial de Angra do Heroísmo, na ilha Terceira, através de elementos da Esquadra de Investigação Criminal de Angra do Heroísmo e da Praia da Vitória, apreenderam cerca de 154 comprimidos de ecstasy o equivalente a 797 doses individuais, refere comunicado.



Noutra frente e na Maia, ilha de São Miguel, no âmbito de uma investigação em curso por crime de tráfico de estupefaciente e após a realização de uma busca domiciliária à residência do suspeito, foi detido, um homem de 19 anos, na posse de 40 doses haxixe.