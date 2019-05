PSOE ganha eleições e elege 20 eurodeputados num total de 54

O Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE) ganhou as eleições para o Parlamento Europeu em Espanha com 32,82% dos votos, conseguindo enviar para Estrasburgo 20 eurodeputados num total de 54 que o país elege.

Segundo os dados oficiais quando estão escrutinados 95,34% dos votos, o PSOE teve 32,82% da votação e elegeu 20 deputados europeus, seguido pelo Partido Popular (PP, direita) com 20,12% e 12 eurodeputados, o Cidadãos (direita liberal) com 12,23% e sete representantes.

Elegeram ainda eurodeputados, a coligação entre Podemos (extrema-esquerda) e Esquerda Unida (comunistas) com 10,08% e seis representantes, o Vox (extrema-direita) com 6,22% e três, o Agora Repúblicas (partidos regionais) com 5,70% e três, o Junts (independentista catalão) com 4,64% e dois e o CEUS (partidos regionais) com 2,66% e um representante.