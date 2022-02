PSOE aberto a abster-se em Castela e Leão se PP fizer “cordão sanitário” a Vox

O chefe do executivo, que também é secretário-geral do Partido Socialista Operário Espanhol, colocou esta condição para eventualmente discutir a possibilidade de abstenção dos socialistas para facilitar a investidura do candidato do PP como presidente da região de Castela e Leão.

Nesse caso, "talvez nos possamos entender", destacou o líder socialista num debate parlamentar no Senado (câmara alta do parlamento), onde fez sua primeira análise dos resultados das eleições do último domingo na região de Castela e Leão.

O PP ganhou as eleições nesta região com 31 mandatos, mais dois do que tinha anteriormente, mas longe do objetivo da maioria absoluta (41 deputados regionais), dependendo para governar do Vox, que passou de um para 13 eleitos nas cortes da região.

O PSOE, com 28 mandatos, menos sete do que os que obteve em 2019, ficou agora em segundo lugar, não tendo possibilidade de se juntar a outros partidos, à esquerda, para formar governo.

Segundo Sánchez, "quem perdeu foi Castela e Leão" e quem ganhou foi a "extrema-direita" do Vox, "promovida" pelo PP com a sua decisão de antecipar as eleições regionais.

Entretanto, o líder do Vox, Santiago Abascal, admitiu que não teve até agora qualquer contacto com o presidente do PP, Pablo Casado, embora tenha deixado claro que o seu partido mantém a mão estendida e propõe uma coligação entre os dois partidos.

Numa entrevista a uma rádio, depois de afirmar que está preocupado que o PP pense que pode dispor gratuitamente dos votos do Vox, Abascal salientou que o mandato dos cidadãos nas eleições foi muito claro": "Obrigam-nos a chegar a um acordo", disse.

Segundo o líder do Vox, os seus eleitores não querem que este partido esteja sempre a protestar na oposição.

A consulta eleitoral em Castela e Leão e o seu desenvolvimento estão a ser seguidos com atenção em Madrid, tendo o PP assegurado que se confirma um aumento da influência do seu partido a menos de dois anos da realização eleições gerais nacionais.

O PSOE, por seu lado, realça o perigo do PP ficar nas mãos da extrema-direita.