PSD vota contra orçamento da Câmara Municipal de Vila Franca do Campo

Os vereadores do PSD na Câmara Municipal de Vila Franca do Campo votaram contra o Orçamento da autarquia, considerando que se trata de um documento "de mera gestão corrente, sem a preocupação de dinamizar a economia local, e que não apresenta medidas que valorizem o concelho, no sentido de atrair investimento e de criar uma verdadeira marca "Vila Franca do Campo", conforme sempre defendemos", afirmam em comunicado.

"É um orçamento sem um programa de incentivo aos empresários locais ou de apoio à agricultura ou pescas. Que não apresenta qualquer esforço da câmara para a captação de investimento externo, ou seja não revitaliza a economia nem aborda o emprego sustentável no concelho", dizem os social democratas na mesma nota, para acrescentar que “a proposta de Orçamento não prevê a criação de um Roteiro histórico. Aliás, a câmara continua a não tirar partido turístico pelo facto de Vila Franca do Campo ter sido a primeira capital da ilha"

Sabrina Furtado, Patrício Dias e Arnaldo Sousa apresentaram doze propostas concretas no orçamento, que foram todas negadas pela gestão socialista.

"Todas as nossas propostas eram cabimentadas nas variações de previsão orçamental entre 2018 e 2019, aproveitando parte do remanescente em 2019, em relação a 2018", explica a vereadora, adiantando que "a aquisição de bens ou serviços, e as despesas correntes, totalizam 453 mil euros de variações orçamentais, pelo que fizemos propostas que rondavam a aplicação de 200 mil euros, deixando o executivo com mais de metade de folga na execução das rubricas de despesas correntes e aquisição de bens e serviços".

Sabrina Furtado exemplifica com a rubrica de "Publicidade, que em 2018 teve 15 mil euros previstos, e tem 30 mil, este ano. Daí tiramos 10 mil, ficando 20 mil na previsão, ainda assim superior a 2018. São vários os exemplos como este. Em todas elas tivemos o cuidado de cabimentar o mínimo razoável e de deixar ainda folga de variação em todas as rubricas ".





Diz o comunicado que os vereadores do PSD propuseram, depois de recolherem contributos em todos as freguesias, obras de conservação e manutenção do Centro Comunitário da Ribeira Seca; a pavimentação das ruas Centenário da Autonomia e João Jacinto Januário Jr.; a construção do parque de estacionamento sito ao entroncamento Rua Estrada Nova/Estrada Regional; a alteração e requalificação dos espaços de estacionamento na Rua de São João; providenciar casas de banho públicas na Zona do Largo Bento de Góis; providenciar estacionamento no Poço Largo e criar condições para venda ambulante; o melhoramento e a futura concessão do Parque da Vila e a criação de um abrigo coberto em frente à Escola de Ponta Garça, entre outros.





No que diz respeito às obras de maior envergadura, "propusemos que a requalificação do antigo Mercado do Peixe - que será um espaço de restauração -, fosse transformado no Museu do Tagarete e do homem do mar vila-franquense, e que fosse também sede do observatório do Ilhéu de Vila Franca do Campo, que reivindicaremos ao Governo Regional’, finaliza o comunicado dos vereadores do PSD.