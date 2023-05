PSD/Terceira defende que os balanços de turismo se devem fazer no final do ano

“Efetivamente há uma quebra, agora as contas fazem-se no final do ano, não se fazem mês a mês”, afirmou, em declarações à Lusa, o deputado do PSD nos Açores Luís Soares, que é presidente da mesa de assembleia de ilha do partido na Terceira.

O PS/Terceira alertou hoje para a quebra de dormidas em alojamentos turísticos na ilha, em fevereiro e março, acusando o executivo açoriano (PSD/CDS-PP/PPM) de não ter uma estratégia para o setor.

“Pelo segundo mês consecutivo, no ano de 2023, a ilha Terceira teve quebras nos seus números relativos às dormidas turísticas”, apontou o membro do secretariado de ilha do PS na Terceira Luís Leal, numa conferência de imprensa em Angra do Heroísmo.

Segundo Luís Soares, a ilha Terceira tem “menos dormidas”, mas “mais turistas”.

“É um fenómeno que temos de perceber, mas quando chegarmos ao balanço do ano turístico. O PS habituou-nos a ficar calado na época alta e a falar na época baixa. Ainda é um bocadinho prematuro estarmos a dizer que houve algo de extraordinário quando pode ser uma flutuação e o ano até pode ser melhor”, frisou.

O dirigente social-democrata lembrou que em 2022 o PS também acusou o Governo Regional de não ter “pensamento” para o turismo, mas o ano acabou por ser “o melhor de sempre” do setor na região.

“O trabalho está a ser feito e está a ser bem feito. A promoção dos Açores está a ser muito bem feita por esta secretaria [do Turismo] e os números vão melhorar, com certeza. A época alta vem aí e com certeza que vai aniquilar o que estão a dizer agora na época baixa”, salientou.

De acordo com dados do Serviço Regional de Estatística dos Açores (SREA), a região aumentou, em março, as dormidas nos diferentes tipos de alojamentos turísticos em 19,8%, face ao período homólogo, mas Graciosa, Terceira, Corvo e São Jorge registaram quebras na hotelaria, tipologia que registou mais de metade das dormidas turísticas da região nesse mês.

O PS sublinhou que a Terceira perdeu 5.681 dormidas em março, em comparação com o período homólogo.

Para Luís Soares, há vários fatores que podem justificar estas oscilações e as ilhas que estão a registar descidas nas dormidas, verificaram subidas no passado.

“Não se pode estar a fazer balanços de turismo ao mês. Qualquer dia é ao dia”, criticou, acrescentando que já há “alguma dificuldade em arranjar dormidas para o verão” na Terceira.