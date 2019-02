PSD quer explicações sobre classificação do Carnaval da Terceira como Património Cultural Imaterial

O deputado do PSD/Açores, César Toste, quer saber em que ponto está a classificação das Danças e Bailinhos do Carnaval da ilha Terceira como Património Cultural Imaterial, tendo questionado o Governo Regional sobre o assunto.

O social-democrata lembra, em comunicado, que o parlamento açoriano “aprovou por unanimidade, a 5 de setembro de 2013, uma proposta do PSD nesse sentido” e pediu informações à tutela relativamente ao processo de inscrição das Danças e Bailinhos do Carnaval da Terceira no Inventário do Património Cultural Imaterial, questionando “as diligências que o governo regional dos Açores tem realizado para a sua aprovação”.





César Toste recorda também que a recomendação “aprovada há cinco anos e meio”, previa “ouvir entidades representativas da cultura terceirense, para diligenciar a referida classificação”, sendo que, “só três anos depois da aprovação do parlamento é que deu entrada, na Direção-Geral do Património Cultural, um pedido da Direção Regional da Cultura com esse objetivo”.





“Entretanto, já se passaram três anos sobre a entrada do pedido da Direção Regional da Cultura”, sublinha César Toste.





“O Carnaval terceirense é um exemplo vivo da criatividade do nosso povo. Uma tradição popular que atravessa e contagia as gerações e, se quisermos, uma bandeira cultural dos terceirenses”, disse ainda César Toste.