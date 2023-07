PSD prestará "toda a colaboração" com justiça em investigação que abrange período de 2018 a 2021

Em comunicado, o PSD confirmou que “a sede nacional e a sede distrital do Porto foram hoje objeto de buscas por parte da Polícia Judiciária”.

“Segundo a informação das autoridades, a investigação em curso visa factos que remontam ao período de 2018 a 2021. O PSD prestará toda a colaboração solicitada pelas autoridades judiciais”, conclui a nota.

A Polícia Judiciária (PJ) está a fazer buscas na casa do ex-presidente do PSD Rui Rio, no Porto, e na sede nacional do partido, em Lisboa, por suspeitas de peculato e abuso de poder.

A informação foi confirmada à Lusa por fonte policial após ser avançada pela CNN, que adiantou que as buscas se estendem ainda a outros dirigentes e funcionários do PSD.

Segundo a estação televisiva, está em causa um alegado uso indevido de dinheiros públicos na anterior gestão do partido, através de verbas da Assembleia da República definidas para a assessoria dos grupos parlamentares e que seriam utilizadas para pagar funcionários do partido que não trabalhariam no parlamento.

A Lusa tentou contactar, até agora sem sucesso, quer Rui Rio, quer o deputado e vice-presidente da bancada do PSD Hugo Carneiro, que também estará a ser alvo de buscas de acordo com a CNN, e que foi secretário-geral adjunto com o pelouro financeiro na anterior direção.

Rui Rio foi presidente do PSD entre fevereiro de 2018 e julho de 2022, tendo acumulado com a presidência do grupo parlamentar entre novembro de 2019 e setembro de 2020.

Depois de notícias na revista Sábado, que noticiava o processo constituído a partir de denúncias internas do PSD, em julho de 2020 a associação cívica Transparência e Integridade pediu explicações ao conselho de administração da Assembleia da República sobre possíveis casos de funcionários pagos pelo parlamento que prestam serviço nas sedes dos partidos.

A Transparência e Integridade pediu dados sobre o número total de funcionários de apoio aos grupos parlamentares, aos deputados únicos e não inscritos, quantos deles prestam funções fora do parlamento, "por exemplo destacados nas sedes partidárias", e que mecanismos de controlo tem a Assembleia da República sobre o local de trabalho dos funcionários, bem como dados relacionados com estas possíveis circunstâncias laborais.

"Há demasiados anos o parlamento convive em silêncio com suspeitas e denúncias de que funcionários que são pagos para apoiar o trabalho da Assembleia acabam desviados pelos partidos para fazerem trabalho estritamente partidário, nas suas sedes, sem qualquer ligação com as funções do Parlamento", denunciava esta associação.