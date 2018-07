PSD leva ampliação do Aeroporto da Horta à Assembleia da República

Já deu entrada na Assembleia da República o Projeto de Resolução do PSD que pretende a ampliação da pista do Aeroporto da Horta, uma iniciativa "que visa melhorar o funcionamento e as condições daquela infraestrutura, como tem sido reclamado por toda a sociedade civil, alguns agentes políticos e pelos empresários da ilha do Faial", refere a deputada Berta Cabral que, juntamente com António Ventura, subscreveu a proposta.

Em causa estão "a renegociação do Contrato de Concessão de Serviço Público Aeroportuário - em Portugal continental e nos Açores - e a revisão do Plano de investimentos a 5 anos da ANA, visando promover as necessárias diligências com vista à ampliação, para pelo menos 2050 metros, da pista do Aeroporto da Horta" explica a social democrata em comunicado.



Berta Cabral lembra que as condições de operacionalidade do Aeroporto da Horta "tem sido, de facto, objeto de apreensão por parte das forças vivas e da população em geral do Faial, porquanto limitam a operação a determinado tipo de aeronaves, com prejuízos óbvios no desenvolvimento da ilha".



"Nos últimos anos, a quantidade de voos cancelados e ou desviados para outros aeroportos aumentou exponencialmente, afetando negativamente a qualidade e o nível do serviço prestado às populações, frustrando as expetativas dos turistas e criando danos reputacionais ao destino turístico Açores", acrescenta a deputada, reforçando ainda que "a ampliação da pista do Aeroporto da Horta e a criação de infraestruturas que melhorem a operacionalidade e a segurança da infraestrutura, designadamente “Runway and Safety Area (RESA), consideradas obrigatórias pela ICAO, "têm vindo a ser justamente reivindicadas por parte de empresários, parceiros sociais e forças políticas regionais".

De acordo com informação prestada pelo Ministro do Planeamento e Infraestruturas, na Comissão de Economia, está então em curso a revisão do Plano de investimentos a 5 anos da ANA, no âmbito da referida Concessão.

Berta Cabral recorda que, na recente visita da Comissão de Economia aos Açores, "a ANA confirmou que vai intervir na pista da Horta para construir as áreas de segurança RESA. Igualmente, a reprogramação do PT 2020 e o novo Quadro Financeiro Plurianual criam condições para que os Governos da República e da Região estabeleçam a parceria com a ANA para a efetiva ampliação", disse.