PSD/Faial exige mais transparência nas contas da Semana do Mar

O líder do PSD/Faial, Estêvão Gomes, exigiu esta segunda-feira mais transparência nas contas da Semana do Mar, os maiores festejos do concelho, que decorreram de 5 a 12 de agosto na ilha do Faial.

"Exige-se que todos os faialenses conheçam, com rigor, as contas da Semana do Mar", realçou o dirigente social-democrata, em conferência de imprensa, na Horta, admitindo que "já se deram alguns passos para reforçar essa transparência", mas por "exigência" da Coligação Acreditar no Faial (PSD e CDS).

Para o PSD/Faial, é importante que os habitantes da ilha saibam, ao certo, quanto é que o município gasta com a realização desta festa, já que os montantes investidos nas edições anteriores têm divergido muito de ano para ano.

"Estas e outras soluções são, há muito, reclamadas, debatidas e ambicionadas pelos faialenses, pelo que não entendemos a renitência e a teimosia da Câmara Municipal da Horta em não as experimentar", afirmou Estêvão Gomes, lembrando que todas elas vão no sentido de "melhorar" a festa.

No entender dos sociais-democratas faialenses, ao fim de 43 edições da Semana do Mar, é preciso "inovar" no figurino do evento, que tem um grande impacto social, cultural e económico no Faial.

"Na nossa perspetiva, não há, nem pode haver, modelos estanques e inalteráveis. Se não for assumido com frontalidade este desafio urgente, corremos o risco de esgotar definitivamente o modelo atual e, inclusivamente, torná-lo repulsivo", insistiu Estêvão Gomes.

O PSD/Faial propõe, por isso, alterações ao modelo de organização da Semana do Mar, com a introdução de uma figura convidada pelo município para presidir à Comissão Organizadora, e também alterações na organização do espaço da festa, em especial no que diz respeito à localização do palco principal, que no entender dos sociais-democratas, deveria voltar à Marina da Horta.

"Tal organização do espaço permitiria devolver a avenida às pessoas e à festa, e durante o dia à circulação rodoviária", realçou o dirigente do PSD.