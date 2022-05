PSD espera que não haja "rolo compressor de maioria absoluta"

A posição foi manifestada pelo deputado do PSD Duarte Pacheco no debate na especialidade da proposta de OE2022, que começou esta manhã na Assembleia da República.

"O PSD sabe que este é um mau orçamento, que estas propostas [do PSD] não mudam estruturalmente o Orçamento, mas pode melhorar a vida das famílias, das empresas e de todos os portugueses", defendeu Duarte Pacheco.

"Esperemos que haja bom senso e não um rolo compressor de maioria abosuluta que pensa que só o que é PS é bom e que o que não é PS não presta", acrescentou o deputado social-democrata.

O deputado frisou ainda que o OE2022 vai ser votado "num momento de grave inflação" e considerou que o Governo "demonstra insensibilidade completa" com os portugueses, por exemplo, ao aumentar os salários da função pública em menos de 1% e ao não atualizar os escalões do IRS.

"Isto é inqualificável, de uma injustiça atroz", defendeu o deputado do PSD, partido que apresentou uma proposta de alteração ao OE que prevê aumentos salariais de 4%.

O PS comprometeu-se hoje a aprovar propostas de alteração ao OE2022 de um "amplo" espetro político de partidos “democráticos”, desde que estas não coloquem em causa as contas públicas.

A posição foi transmitida pela deputada socialistas Jamila Madeira, durante uma intervenção no primeiro dia de discussão na especialidade da proposta do OE2022 no parlamento.

Os deputados começam hoje a votar, na especialidade, a proposta do OE2022 e as cerca de 1.500 propostas de alteração apresentadas pelos vários partidos.