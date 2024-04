PSD e CDS-PP aprovam hoje candidatos e alteram designação da coligação

As duas reuniões estão marcadas para as 21h00 (menos uma nos Açores), a do PSD num hotel em Lisboa e a do CDS-PP na sede do partido, também na capital.

Nas legislativas, a coligação – que integra também o PPM - apareceu nos boletins de voto como “Aliança Democrática”, seguido das siglas dos partidos que a integravam. No dia das eleições, o PSD apelou à Comissão Nacional de Eleições para emitir uma mensagem a alertar para as semelhanças de nome com a Alternativa Democrática Nacional, sem sucesso.

Agora, para as europeias de 09 de junho, a coligação entre os três partidos aparecerá nos boletins como “AD – ALIANÇA DEMOCRÁTICA”.

A Comissão Política Nacional do PSD reunir-se-á durante o dia, já que, segundo os estatutos, é deste órgão que sairá a proposta a apresentar ao Conselho Nacional.

Ainda não é oficialmente conhecido o cabeça de lista da AD – com o nome do atual presidente da Câmara do Porto Rui Moreira a ser apontado como o mais provável por vários órgãos de comunicação social -, mas já se sabe que apenas uma das eleitas do PSD em 2019 poderá repetir-se como candidata a eurodeputada: Lídia Pereira, recentemente eleita vice-presidente do Partido Popular Europeu, e que foi há quatro anos a “número dois”, numa aposta do então presidente do PSD, Rui Rio.

O cabeça de lista pelo PSD em 2009, 2014 e 2019, Paulo Rangel, é atualmente ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, e outros três eleitos sociais-democratas há cinco anos deixaram também o Parlamento Europeu para integrarem o XXIV Governo Constitucional: José Manuel Fernandes, ministro da Agricultura e Pescas, Maria da Graça Carvalho, ministra do Ambiente e Energia, e Cláudia Aguiar, secretária de Estado das Pescas.

Já Álvaro Amaro, eleito em 2019, renunciou ao mandato de eurodeputado a 07 de julho do ano passado, após ter sido condenado pelo Tribunal da Guarda a uma pena suspensa de três anos e meio, por prevaricação, sentença da qual anunciou a intenção de recorrer.

Do lado do CDS-PP, também o eurodeputado e presidente do partido, Nuno Melo, integra agora o Governo como ministro da Defesa Nacional. De acordo com várias fontes ouvidas pela Lusa, o CDS deverá indicar o quarto nome da lista da AD, que será provavelmente uma mulher.

O Conselho Nacional do PSD tem ainda na ordem de trabalhos a análise da situação política, a homologação dos Estatutos aprovados no 40.º Congresso Nacional e a votação de proposta de Regulamento Interno do Conselho Nacional (para o adaptar aos novos estatutos).

Num Congresso extraordinário realizado a 25 de novembro, o PSD aprovou a proposta de revisão estatutária da direção, que prevê, por exemplo, uma quota máxima para a direção na escolha de candidatos a deputados (até dois terços do total).

A criação de um regulamento ético para todas as listas do partido, a aplicação de regras da paridade nos órgãos internos e a realização de uma convenção pré-congresso sempre que haja mais do que um candidato às eleições diretas para presidente do PSD são outras das alterações agora aprovadas.

Passa também a ficar consagrado nos estatutos um período único para eleições de distritais e concelhias e deixa de ser obrigatório ter a quota em dia para se eleger o presidente do PSD, sendo apenas necessário ser militante ativo (ter uma quota paga nos últimos dois anos), e introduz-se a possibilidade do voto eletrónico nas eleições internas, entre muitas outras alterações.