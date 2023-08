PSD considera Capital Participativo Açores “essencial” para tecido empresarial

Em comunicado, os sociais-democratas referem que a realidade empresarial da ilha Terceira “representa cerca de um quarto do todo regional, sendo constituída na sua grande maioria por micro, pequenas e médias empresas, na área dos serviços, indústria e outros setores menos tradicionais”, pelo que o programa “vai ser vital para as unidades de negócio de dimensão mais reduzida, no sentido de poderem aceder a novos sistemas de incentivos, potenciando o investimento privado e o dinamismo empresarial local”.

“Este é, efetivamente, um programa que vem em boa hora para reforçar a solvência financeira das empresas, contribuindo para a sua resiliência perante a crise”, salienta o PSD/Terceira.

O programa Capital Participativo Açores disponibiliza para 2023 um montante global de 20 milhões de euros, dirigido às pequenas e médias empresas, que poderão aceder a empréstimos até 200 mil euros.