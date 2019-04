PSD alerta para “financiamento insuficiente” em formação agrícola

O deputado do PSD/Açores Marco Costa considerou “insuficiente” o financiamento da formação dirigida aos agricultores da ilha do Pico, alegando que tal resulta da falta de planeamento do Governo Regional.

“Não há formação suficiente para os agricultores da ilha do Pico. Esta situação demonstra a falta de planeamento na execução dos fundos comunitários por parte do Governo Regional. Trata-se uma brecha muito grave para a competitividade da agricultura picoense”, afirmou Marco Costa, à margem de uma visita ao Centro de Formação Agrícola Matos Souto, na freguesia da Piedade.



De acordo com comunicado, o deputado social-democrata, salientou que as ações de formação existentes não têm financiamento da União Europeia, o que deixa de fora muitos agricultores interessados.



O parlamentar do PSD/Açores chamou também a atenção para o “mau estado” dos caminhos agrícolas na ilha do Pico, o que “prejudica seriamente os empresários do setor”.



Marco Costa aproveitou ainda a ocasião para defender o reforço das ligações aéreas à ilha do Pico, alegando que a procura é superior à oferta e que os voos inter-ilhas se encontram “totalmente sobrelotados”.



“Muitas infraestruturas ligadas ao turismo no Pico estão numa fase de pleno funcionamento e é, nesta altura, preocupação dos empresários da ilha a falta de acessibilidades”, referiu o social-democrata.