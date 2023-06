PSD acusa PS de "mentir" sobre apoios do Governo dos Açores aos agricultores

“Não existem pagamentos em atraso e todos os apoios regulares aos agricultores dos Açores, no âmbito do PRORURAL+, POSEI e PEPAC estão pagos e cumpriram todas as normas e datas previsionais publicadas”, assinalou o deputado do PSD/Açores Marco Costa, citado num comunicado do partido.

Na segunda-feira, os deputados do PS/Açores alertaram para o atraso no pagamento de apoios do Governo açoriano (PSD/CDS-PP/PPM) aos agricultores, alegando que acentua as dificuldades do setor, “estrangulado” com a quebra dos preços do leite e da carne.

Citado numa nota de imprensa do PSD/Açores o parlamentar social-democrata, Marco Costa, classificou como “incompreensível e inaceitável” a posição pública do PS/Açores relativamente aos apoios financeiros aos agricultores.

Marco Costa lembra que foi com o Governo da coligação que "os agricultores açorianos viram corrigidos cortes de mais de 30% dos apoios aplicados no passado pelos governos do PS”.

Os social-democratas açorianos referem que há, atualmente, "uma maior transparência" no que toca às candidaturas dos agricultores açorianos aos quadros de apoio, porque "sabem aquando da apresentação das propostas, o que vão receber, sem correr incorrer em cortes posteriores, com todos os constrangimentos de falsas expectativas criadas pelos governos do PS”.

O parlamentar social-democrata afirma também que a “tomada de posição dos deputados do PS só os coloca mais isolados" e acusa-os de se colocarem "ao lado de um Governo da República, que nega 15 milhões de euros aos agricultores dos Açores, ao abrigo do apoio excecional nacional decorrente do acréscimo dos custos de produção”.

“A postura do PS não passa de um episódio de distração política, porque é essencial neste momento que todas as forças políticas e institucionais travem a desigualdade de tratamento levada a cabo pelo Governo da República”, considerou Marco Costa.

À margem de uma reunião com a direção da Associação Agrícola da Ilha Terceira (AAIT), na segunda-feira, a vice-presidente da bancada parlamentar do PS na Assembleia Legislativa dos Açores Andreia Cardoso disse que há "uma forte penalização" dos agricultores, porque "o preço do leite e da carne reduziu e os fatores de produção não tiveram redução idêntica e os apoios do Governo tardam em chegar”.

Andreia Cardoso sublinhou que o setor é “estrutural” para a ilha, mas encontra-se “fortemente estrangulado”, situação que se agrava pelo atraso do pagamento de compromissos assumidos pelo executivo açoriano.

Questionada sobre a reivindicação do Governo Regional de que os apoios anunciados pelo Governo da República para o setor sejam alargados à região, Andreia Cardoso defendeu que deve ser o executivo açoriano a assumir esses custos.