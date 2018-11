PSD acusa câmara da Praia da Vitória de se financiar com as juntas de freguesia

Os presidentes das juntas de freguesia eleitos pelo PSD no concelho da Praia da Vitória acusaram a autarquia, liderada por Tibério Dinis, de se “financiar com as suas juntas de freguesia”, atendendo a que “a delegação de competências camarárias tem funcionando como um embuste, demitindo a autarquia de responsabilidades suas, a troco de compensações cada vez mais insuficientes”, referiram, citados em comunicado do partido, após a realização de uma conferência de imprensa.