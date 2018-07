PSD/Açores recomenda “celeridade e transparência” na decisão sobre a venda da Azores Airlines

Segundo António Vasco Viveiros, citado numa nota de imprensa, a proposta de aquisição de 49% do capital da Azores Airlines é uma “boa notícia, no contexto em que se encontra a empresa e o Governo regional, particularmente o seu presidente, Vasco Cordeiro, pelas responsabilidades que tem na situação de falência técnica da empresa”.

O deputado e porta-voz do partido para a Economia e Finanças alerta que o caderno de encargos para a alienação parcial da empresa “já limitava qualquer expetativa demasiado positiva, por via do reduzido esforço financeiro que impunha aos concorrentes, face às necessidades da empresa de capital fresco”.

O deputado explica que o processo de alienação da Azores Airlines “enfermou de um amadorismo persistente” e sublinha que “ficaram por esclarecer as diligências efetuadas pela empresa e pelo seu conselho de administração na fase de pré-abertura do concurso de alienação” do capital da transportadora.

“Está por esclarecer que contactos foram estabelecidos com eventuais interessados a nível internacional; que documentação foi preparada e distribuída para divulgar a venda daquele capital e ainda se a empresa recorreu a profissionais para o desenvolvimento destas tarefas essenciais para potenciar o aparecimento de interessados neste negócio”, refere.

António Vasco Viveiros considera ainda que a existência de um único concorrente “deixa muitas dúvidas sobre a preparação deste dossier”, a que acresce a não entrega da proposta da Blinter por falta de tempo, quando o próprio presidente do Governo das Canárias anunciou o interesse na alienação da Azores Airlines.

“Poder-se-á pensar que o concurso devia ter sido anulado aquando do primeiro pedido de adiamento por parte da Icelandair e, deste modo, o concurso teria, pelo menos, mais um concorrente, que seria a Blinter”, explicou.

O deputado diz ainda que o Conselho de Administração da SATA, que apresentou recentemente a sua demissão, deveria ter permanecido em funções, até estar concluído o processo de alienação.

Recorde-se que a nomeação, pelo executivo regional, de António Luís Teixeira para presidente do Conselho de Administração da SATA não teve o voto favorável dos deputados do PSD/Açores na Comissão de Economia do parlamento açoriano.

António Vasco Viveiros justifica essa votação com a “necessidade, não obstante a capacidade técnica e a carreira profissional do novo administrador, de garantir uma administração profissional, conhecedora do setor da aviação comercial e tecnicamente reconhecida pelos seus trabalhadores”.