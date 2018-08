PSD/Açores questiona critérios do Governo para não autorizar abertura de turmas de Física nas Flores

Bruno Belo, deputado do PSD/Açores, questionou o Governo regional, através de um requerimento, sobre a decisão da Direção Regional da Educação (DRE) de não autorizar a abertura de turmas na disciplina de Física para os alunos do 12.º ano que frequentam a Escola Básica e Secundária das Flores.

Bruno Belo refere que a “falta de bom senso e a pouca razoabilidade” da DRE é ainda acentuada pelo facto de a Escola Básica e Secundária das Flores “possuir nos seus quadros professores do grupo de Física com horário disponível para lecionar, sem acarretar qualquer custo ou encargo adicionais para a Região”.





O deputado recorda que todos os anos, no início de cada ano letivo nas Flores, repete-se os "mesmos problemas por falta de planeamento da DRE, pela desorganização e sobretudo pela falta de bom senso que deve imperar”.

De acordo com o parlamentar, “torna-se recorrente, por exemplo, a impossibilidade de os alunos escolherem as disciplinas opcionais que mais se adequam ao seu percurso educativo, com vista ao acesso ao Ensino Superior”.

Segundo o deputado, citado em comunicado, a decisão da Direção Regional da Educação, ao que tudo indica pelo facto de existirem poucos alunos, revela “falta de bom senso e pouca razoabilidade”, uma vez que “os critérios que devem sustentar qualquer decisão na área da Educação deve ter sempre como foco principal o aluno e o seu sucesso educativo”, designadamente o acesso ao Ensino Superior, neste caso.