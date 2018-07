PSD/Açores quer criar uma Comissão de Inquérito ao funcionamento da Rede Regional de Cuidados Continuados Integrados

Em comunicado, o Grupo Parlamentar do PSD/Açores diz que vai exercer o seu direito potestativo de criar uma Comissão de Inquérito ao funcionamento da Rede Regional de Cuidados Continuados Integrados por forma a apurar responsabilidades políticas, bem como avaliar a qualidade dos cuidados prestados aos idosos em toda a Região, na sequência das notícias vindas a público sobre o funcionamento da Rede Regional de Cuidados Continuados Integrados, esta semana.





Refere o sociais-democratas que "é essencial assegurar a todos os idosos açorianos o direito a envelhecerem com dignidade e segurança. Envelhecer com dignidade e segurança é um direito fundamental de qualquer cidadão. Sempre que este direito seja posto em causa as entidades públicas devem agir de imediato", sublinhando que "quaisquer denúncias acerca dos cuidados prestados aos idosos têm de merecer atenção redobrada da parte de todos os responsáveis políticos, sejam membros do Governo Regional ou Deputados".



"O alarme social causado nos Açores pelas recentes notícias justifica uma atuação firme e imediata, sob pena de ser posta em causa a confiança que os açorianos devem ter nas instituições que prestam cuidados aos idosos e nas entidades públicas que as fiscalizam", acrescenta o comunicado.