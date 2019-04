PSD/Açores organiza Jornadas de Formação Autárquica

O encontro vai decorrer na Casa do Povo do Cabo da Praia, e terá como oradores o secretário geral dos autarcas social democratas, Pedro Pinto, o presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, José Manuel Bolieiro, os vereadores Miguel Bezerra (Angra do Heroísmo) e Cláudia Martins (Praia da Vitória), os presidentes de Junta de Freguesia Marco Silva (Guadalupe), Laurénio Tavares (Matriz), César Toste (Lajes) e Mário Cardoso (Raminho) e o autarca local Berto Cabral (Santa Cruz). Haverá também uma comunicação da Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE, adianta comunicado do partido.





Os trabalhos têm início esta sexta feira, pelas 20h30, com uma intervenção do presidente do PSD/Terceira, António Ventura. Os trabalhos serão encerrados no sábado, às 16 horas, pelo presidente do PSD/Açores, Alexandre Gaudêncio.





As jornadas, que se vão chegar às outras ilhas e concelhos da Região, têm como objetivo “formar os nossos autarcas, já a pensar em 2021, uma vez que é urgente uma mudança no poder local dos Açores”, referiu na passada semana, o vice-presidente do partido, António Ventura.

Programa Jornadas de Formação Autárquica

Dia 12 de abril – sexta feira

20h30: Abertura – António Ventura - Presidente da CPI Terceira e Vice-Presidente do PSD/Açores





21 horas - 1º Painel: “Autarquias – políticas e legislação”

“As Câmaras Municipais: excesso de poder ou competências?”

Pedro Pinto – secretário geral dos autarcas social democratas





“As Juntas de Freguesia nos Açores – dificuldades e desafios”

Comunicação da ANAFRE Açores (Associação Nacional de Freguesias)





Debate - Moderador: Rui Espínola





Dia 13 de abril – sábado

10 horas - 2º Painel: “Desafios do poder local – descentralização e modernização”

“Os contratos interadministrativos – o caso de Ponta Delgada”

José Manuel Bolieiro- presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada





“Transferência de competências/ coordenação com o Município – o caso da Horta”

Laurénio Tavares – presidente da Junta de Freguesia da Matriz – Horta





“Transferência de competências/ coordenação com o Município – o caso da Graciosa”

Marco Silva – presidente da Junta de Freguesia de Guadalupe – Graciosa

Debate - Moderadora: Mónica Seidi





13h30 - 3º Painel: “Terceira – compromisso com o presente e com o futuro: desafios dos executivos municipais no poder e na oposição”

“A oposição municipal: organização, propositura e comunicação”

Miguel Bezerra - vereador do PSD na Câmara Municipal de Angra do Heroísmo

Cláudia Martins - vereadora do PSD na Câmara Municipal da Praia da Vitória





“A oposição na Assembleia de Freguesia: organização, propositura e comunicação”

Berto Cabral - 1º eleito Assembleia de Freguesia de Santa Cruz – Praia da Vitória

“Organização de uma Junta de Freguesia”

César Toste - presidente da Junta de Freguesia da Vila das Lajes – Terceira

Mário Cardoso - presidente da Junta de Freguesia do Raminho - Terceira

Debate - Moderador: João Ormonde

16 horas – Encerramento

Alexandre Gaudêncio - presidente do PSD/Açores.