PSD/Açores diz que llha Terceira tem 90% de cobertura de médico de família

“Ficamos satisfeitos com a cobertura que existe neste momento em termos de médicos de família, que é de praticamente 90%. Atendendo a que o número de inscritos é superior ao da população é efetivamente um número que nos apraz registar”, avançou Paulo Gomes, em declarações aos jornalistas, à margem de uma visita à Unidade de Saúde da Ilha Terceira, no arranque das jornadas parlamentares do PSD na ilha.

O deputado social-democrata destacou, por outro lado, o reforço de pessoal nos dois centros de saúde da ilha, desde 2020, ano em que PSD, CDS-PP e PPM formaram governo nos Açores, depois de 24 anos de governação do PS.

“São cerca de 50 profissionais de saúde que foram reforçados desde 2020”, salientou, especificando que foram contratados 17 médicos, 22 enfermeiros e outros técnicos superiores nas áreas de ciências farmacêuticas, nutrição, psicologia, psicomotricidade, radiologia e terapia da fala.

Paulo Gomes criticou o “estado de negligência em que foi deixado o centro de saúde [de Angra do Heroísmo] pelo anterior Governo”, apontando falhas no parque automóvel, na rede elétrica, na rede informática.

“O Governo Regional tem feito um grande investimento para ocorrer a estas situações. Estão a trabalhar para as resolver”, frisou, acrescentando que o Orçamento da Região para 2023 é “um dos maiores orçamentos de sempre na área da saúde”, com “mais de 375 milhões” de euros.

Em abril, o grupo parlamentar do PS visitou a Unidade de Saúde da Ilha Terceira e alertou para “constrangimentos na atividade assistencial”, provocados por “questões orçamentais”.

Questionado sobre se a verba alocada à unidade de saúde em 2023 seria suficiente, face à inflação e aos aumentos salariais dos funcionários, Paulo Gomes admitiu que “a inflação tem sido muito prejudicial em todas as áreas”, mas frisou que “no ano passado o orçamento executado para a ilha Terceira foi quase o dobro dos orçamentos dos últimos 10 anos do PS”.

“Em relação a 2023, vamos aguardar, estamos esperançosos que efetivamente as coisas vão-se resolver para bem de uma infraestrutura que é fundamental para a saúde dos utentes da ilha Terceira”, acrescentou.

O PS criticou também, em abril, a ausência de médicos em três núcleos de saúde familiar do concelho de Angra do Heroísmo (Porto Judeu, Posto Santo e Terra Chã).

Segundo o deputado do PSD, numa das freguesias, o problema foi provocado pelo PS, quando governava a região.

“Alguns dos constrangimentos de que o PS fala eles próprios é que os criaram, nomeadamente na freguesia da Terra Chã, em que o núcleo de saúde estava na casa do povo e foi o PS que alocou para a junta de freguesia”, apontou, alegando que “as coisas têm de ser feitas com planeamento”.

Questionado sobre se já existiam médicos de família em todas as freguesias do concelho, Paulo Gomes disse não ter recolhido essa informação.

“Poderá haver um caso ou outro em que poderá haver falta de médico, mas a administração está a trabalhar para rever esta situação”, garantiu.