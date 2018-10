PSD/Açores cancela debate sobre SATA devido à ausência do presidente do Governo

Numa nota enviada às redações, os sociais-democratas explicam que pretendiam debater no parlamento "a responsabilidade política" de Vasco Cordeiro "na grave situação financeira do Grupo SATA", mas devido à deslocação do presidente do Governo ao arquipélago da Madeira, para presidir à Assembleia Geral da Conferência das Regiões Periféricas e Marítimas da Europa, decidiram cancelar o debate.

"Sendo o senhor presidente do Governo Regional diretamente visado nesta iniciativa parlamentar, e por dever de respeito institucional e frontalidade democrática, o grupo parlamentar do PSD vai solicitar o cancelamento do referido debate de urgência", justifica a bancada social-democrata.

Apesar disso, o PSD/Açores entende que é de "crucial importância" para o Grupo SATA apurar as responsabilidades políticas pela "grave situação financeira da companhia aérea" e, por isso, o partido irá promover "à primeira oportunidade que surja a discussão deste assunto".

O debate de urgência agora cancelado pelo PSD só poderá ocorrer no plenário de novembro, habitualmente reservado apenas para a discussão das propostas de Plano e Orçamento do Governo, ou no plenário de dezembro.