PSD/Açores aponta “incoerências” nas medidas sanitárias aplicadas

“A minha opção, ontem como hoje, é que mais vale sermos excessivos na prudência do que negligentes na ação. Infelizmente tem-se existido a muitas incoerências e incongruências em algumas medidas tomadas. Deixo este juízo à própria população”, declarou Bolieiro, à margem da apresentação da Universidade de Verão da JSD, que decorreu hoje, na sede do partido em Ponta Delgada.

O presidente do PSD/Açores respondia a uma questão da comunicação social sobre as medidas da Autoridade de Saúde para a permissão de eventos e espetáculos públicos no âmbito da covid-19.

Em 15 de agosto, participaram mais de 2.000 pessoas num espetáculo tauromáquico realizado na Praça de Toiros da Ilha Terceira, um evento que não cumpriu as orientações da Autoridade de Saúde Regional, segundo o responsável daquela entidade, Tiago Lopes.

Em 19 deste mês, foi anunciado que a Autoridade de Saúde Regional e as entidades ligadas ao setor tauromáquico da ilha Terceira chegaram a acordo para que se continuem a realizar touradas de praça na ilha no contexto da covid-19.

O líder do PSD na região disse que “a seu tempo” far-se-á o “juízo” da ação da entidade de saúde na região, que considerou “ziguezagueante em algumas circunstâncias”: “não em todas, mas em algumas circunstâncias tem sido ziguezagueante e incorrente”.

Bolieiro disse ser um candidato que procura “afirmar uma alternativa de governação” nos Açores, salientando ser “mais pela afirmação de alternativa” do que pela “destruição”.

“Nós fomos sempre muito afirmativos e muito claros às propostas que fizemos, muitas delas sempre adiantadas ao que o governo da região determinou depois”, acrescentou.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, marcou as eleições regionais dos Açores para 25 de outubro.

O PS governa a região há 24 anos, tendo sido antecedido pelo PSD, que liderou o executivo regional entre 1976 e 1996.

Até ao momento, foram detetados na região 206 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que causa a doença covid-19, verificando-se atualmente 27 casos positivos ativos, dos quais 24 na ilha de São Miguel, dois na ilha Terceira e um na ilha do Pico.

Morreram até ao momento 16 pessoas com a doença nos Açores.