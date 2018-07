PSD/Açores alerta para "erosão demográfica" nas ilhas das Flores e do Corvo

O deputado do PSD/Açores eleito pela ilha das Flores, Bruno Belo, defendeu esta sexta feira a necessidade de o Governo Regional tomar medidas para estancar a "erosão demográfica" verificada nas ilhas do grupo ocidental (Flores e Corvo).

"Se o Governo criar um apoio claro, direto e diferenciado ao investimento privado; se o Governo executar os investimentos públicos que estão atrasados, como por exemplo a reabilitação da Escola e do Centro de Saúde das Flores, os florentinos estão cá para dar a sua resposta, para fazer a sua parte", avançou o deputado, citado numa nota de imprensa.

Bruno Belo apresentou hoje, em Santa Cruz das Flores, as conclusões das jornadas parlamentares do PSD/Açores, que decorreram desde terça-feira nas Flores e no Corvo.

Segundo o deputado social-democrata, foi notório no contacto com a sociedade civil que "existe um atraso estrutural nas Flores e no Corvo em relação à coesão regional", apesar de "terem sido dados alguns passos no sentido de esbater algum desse atraso em relação ao todo regional".

"Muitas vezes o Governo Regional vem enaltecer os seus investimentos públicos, mas o que é facto é que os resultados mostram que a concretização de alguns desses investimentos não está a traduzir-se na resposta concreta que se impõe face aos problemas das Flores e do Corvo, como a erosão demográfica, a urgência de fixar população e atrair de volta os florentinos e corvinos que saíram", frisou.

Bruno Belo defendeu, por outro lado, que o crescimento do turismo nas ilhas do grupo ocidental deve motivar a preparação de medidas "a mais do que um ano ou mais do que alguns meses".

"Os problemas de hoje não são reflexo daquilo que não se fez ontem. São o reflexo daquilo que não se fez há cinco e há 10 anos. O problema de não pensarmos hoje é possibilidade de podermos estar daqui a cinco ou 10 anos a dizer ainda que as Flores continuam a ter imensas potencialidades, imensos recursos para serem explorados, mas que continuam a não ser explorados", salientou.

O deputado acrescentou que o PSD está disposto a contribuir para a definição dessas medidas.

"No dia em que o Governo Regional quiser, de facto, definir medidas concretas para travar a erosão demográfica a que temos assistido nas Flores e no Corvo, o PSD/Açores está disponível para dar o seu contributo e para acrescentar valor a todas essas medidas que possam potenciar a economia, fixar pessoas e incentivar o regresso dos habitantes que, por falta de resposta, acabaram por ir fazer a sua vida fora das suas ilhas", afirmou.