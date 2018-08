PSD/A denuncia descargas poluentes pelos esgotos municipais na Baía de Angra

As mais lidas

O PSD/Angra do Heroísmo quer que "o presidente da Câmara explique as razões para que estas descargas continuem. Assim como tem de justificar porque não foram tomadas medidas de proteção aos cidadãos que utilizam a Praínha e a Baía de Angra", acrescenta.

A denúncia foi feita pelo presidente do PSD local, Luís Brasil, que divulgou dois vídeos, "disponibilizados por uma associação ambiental, onde é bem visível os apeto imundo da água, quer junto à Praínha que junto ao Porto das Pipas. É lamentável que isto tenha voltado a acontecer", referiu em comunicado.

A Comissão Politica Concelhia do PSD/Angra do Heroísmo lamentou esta segunda-feira que, uma vez mais, "a cidade de Angra, a sua baía e a zona balnear da Prainha, continuam a ser alvo de descargas poluentes pelos esgotos lá instalados, sem aviso e sem a adoção de medidas preventivas que protejam os banhistas e utilizadores daquelas zonas".

