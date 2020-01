PS reúne Comissão Nacional para marcar datas da eleição direta do secretário-geral e do congresso

Esta reunião da Comissão Nacional do PS - o órgão máximo dos socialistas entre congressos - esteve inicialmente agendada para o passado dia 14 de dezembro, também no Porto, mas acabou por ser adiada para este sábado.

De acordo com a convocatória da reunião, além das deliberações em relação ao congresso nacional e à eleição direta para a liderança do partido - processos que deverão ocorrer entre o final de abril e maio -, os membros deste órgão dos socialistas vão também marcar o calendário dos congressos federativos.

A reunião da Comissão Nacional do PS no Porto abre com um ponto dedicado à análise da situação política, seguindo-se a marcação da data e do local do congresso nacional deste partido.

Neste ponto, os membros da Comissão Nacional do PS votam também propostas da direção de regulamentos para a eleição direta do secretário-geral e para a eleição dos delegados ao XXIII Congresso Nacional.

Depois, segundo a ordem de trabalho, será eleita a Comissão Organizadora do XXIII Congresso Nacional do PS, seguindo-se a aprovação de uma proposta de regulamento para a eleição da presidente e da Comissão Política Nacional das Mulheres Socialistas.

Segundo fonte do PS, os congressos federativos deverão realizar-se antes do nacional, sendo muito provável que ocorram no primeiro trimestre do próximo ano.

Ainda em relação a calendários internos dos socialistas, na reunião da Comissão Nacional do Porto deverá ser aprovada uma "proposta de recomendação de datas para a realização das eleições das comissões políticas concelhias e secções" - um processo que deverá ter lugar no início do ano.