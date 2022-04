PS questiona Governo sobre "suspensão" do apoio médico noturno nos Paliativos de Ponta Delgada

Numa nota de imprensa enviada às redações o partido considera "incompreensível" que "a 08 de abril, o diretor clínico do Hospital do Divino Espírito Santo (HDES) tenha determinado a suspensão da prevenção médica de cuidados paliativos no período noturno", o que se verifica desde segunda-feira, 11 de abril.

Segundo o PS/Açores, até agora, "os doentes que necessitassem recebiam apoio médico de Cuidados Paliativos 24 horas por dia".

Mas, "com esta decisão, se surgir alguma descompensação na enfermaria ou nos doentes acompanhados em casa entre a meia-noite e as 08:30, estes pacientes serão obrigados a deslocarem-se às urgências e aguardar até às 08:30 por uma avaliação médica especializada", aponta o PS.

O partido informa que o grupo parlamentar do PS na Assembleia Legislativa Regional "questionou, na quarta-feira o Governo Regional", de coligação PSD/CDS-PP/PPM, "através de requerimento".

“Queremos saber quais os motivos que levaram ao fim deste serviço, essencial aos nossos doentes mais vulneráveis, que precisam de assistência 24 horas, o que inclui as noites”, defendeu o deputado do PS/Açores, Tiago Lopes, citado na nota de imprensa.

Os socialistas pretendem saber se o secretário regional da Saúde e Desporto foi “previamente informado desta decisão tomada em 08 de Abril” e se “concorda com esta alteração”.

Tiago Lopes recordou que, "ainda há seis meses", o Conselho de Administração assumia que o seu compromisso era “manter o empenho na prestação de cuidados de excelência com a garantia de que todos poderão usufruir”.

“O HDES é a referência regional e destaca-se mesmo a nível nacional na prestação de cuidados de saúde. Naturalmente, isto aplica-se aos Cuidados Paliativos. Contudo, esta má decisão veio colocar em causa o acompanhamento contínuo de pessoas que precisam de ser assistidas 24 horas por dia, retirando-lhes dignidade e, eventualmente, colocando-as em perigo. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista não pode tolerar e irá sempre denunciar estas situações”, sustentou ainda o deputado socialista.