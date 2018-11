PS propõe comparticipação nos leites para crianças com alergia à proteína

O PS propôs esta sexta feira uma alteração à proposta de Orçamento do Estado para 2019 (OE2019) onde defende que os leites e fórmulas infantis indicados para crianças com alergia à proteína do leite de vaca passem a ser comparticipados.

“Em 2019, o Governo tomará as diligências necessárias no sentido aditar à lista de produtos comparticipados, desde que devidamente justificados por indicação médica, os leites e fórmulas infantis, indicados para crianças com alergias à proteína ao leite de vaca”, lê-se na proposta dos socialistas.

No documento, os deputados referem que a alergia à proteína ao leite de vaca manifesta-se em crianças “habitualmente no primeiro ou segundo ano de vida e nos primeiros 6 meses de vida”.

“Este produto é mais que um alimento, devendo ser tratado como um tratamento e deve ser encarado como tal”, defendem.

“O grupo parlamentar do Partido Socialista entende ser de toda a justiça corrigir uma gralha que se verificou na publicação de legislação sobre produtos hipoproteícos que determinou a exclusão da comparticipação de leites infantis e fórmulas para as crianças com alergia às proteínas do leite”, acrescentam os deputados.