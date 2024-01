PS pede coligação de açorianos em defesa da democracia e da tolerância

“Apelo a que se forme uma coligação de açorianos em defesa da democracia, em defesa da tolerância, em defesa de uma sociedade que se honre, dignifique, prestigie, baseada no respeito”, afirmou Vasco Cordeiro, na Lagoa, ilha de São Miguel, à margem de uma visita a uma empresa.

O cabeça de lista socialista pelos círculos de São Miguel e de compensação insistiu no apelo a esta coligação de açorianos, “socialistas, não socialistas, sociais-democratas, do centro, que acham que a atividade política e que o próximo Governo Regional deve ser baseado naqueles que são valores como a democracia, a liberdade, a tolerância, o respeito ao outro”.

“É isso que também está em causa no próximo domingo”, alertou, pedindo aos eleitores, “independentemente do partido a que pertençam, do cartão partidário que tenham, mas que prezam estes valores”, para votarem no PS.

Vasco Cordeiro disse ainda ser claro “o risco e a ameaça” de haver “um próximo Governo Regional do Chega”.

“Eu estou convencido, apesar dos desmentidos, de que há um acordo já firmado entre o PPM, o CDS, o PSD e o Chega, para, repetindo-se o quadro de 2020, tomarem o poder”, adiantou, rejeitando ser “baixa política” este tipo de acusações, “porque foi isso que [aqueles partidos] fizeram” no último sufrágio.

Questionado sobre a eventual formação de um bloco central, o candidato reafirmou o diálogo “com todos os partidos” que o queiram fazer com o PS.

Sobre o que o representante da República deve fazer na segunda-feira, caso se registe um cenário semelhante ao de 2020, Vasco Cordeiro salientou que “este é o tempo dos açorianos e da voz dos açorianos”, não querendo antecipar a posição de Pedro Catarino.

Confrontado com a sondagem divulgada na terça-feira, que aponta para uma vantagem para os socialistas, Vasco Cordeiro destacou a “onda crescente de apoio ao PS”.

“Também resulta claro uma preferência bastante expressiva dos açorianos na minha liderança como presidente do Governo”, adiantou.

Quanto a cenários pós-eleitorais, o líder regional socialista reiterou que “o PS falará com todos os partidos democráticos, democratas, autonomistas e que partilhem” com os socialistas “valores de respeito e tolerância”, excluindo Chega e ADN.