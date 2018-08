PS diz que há lugares na SATA da Graciosa para Ponta Delgada

À data da nota do PSD/A "existiam 80 lugares disponíveis entre os dias 16 e 24 de agosto, não havendo disponibilidade apenas num desses dias", diz o PS, acrescentando que "é falso que o Governo não dê atenção a esta ilha e a prova é que no verão IATA 2018 foi planeado oferecer 55.732 lugares nas ligações Terceira – Graciosa – Terceira, mais 2.688 lugares do que os oferecidos no período homólogo de 2017, apesar desse ano a taxa de ocupação média ter sido de 63,4%. Este reforço da oferta também se verificou no planeamento para os meses de julho e agosto, tendo sido planeado oferecer em julho 8.372 lugares, mais 535 que em julho de 2017, e em agosto 8.458 lugares, mais 104 que em agosto de 2017".



Os PS refere ainda que "à data do comunicado do PSD/A existiam 571 lugares disponíveis no percurso Terceira – Graciosa, entre 16 e 24 de agosto, com disponibilidade em todos os dias, com exceção de um desses dias, e 198 lugares disponíveis no trajeto Graciosa - Terceira, com disponibilidade em todos os dias, com exceção do dia 19 de agosto, onde se acrescentam os lugares bloqueados para os serviços médico-sociais".