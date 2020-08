PS de Coimbra reitera necessidade de um aeroporto na cidade e região envolvente

Numa nota enviada à agência Lusa, o PS liderado por Carlos Cidade assume esse desejo e diz ainda que é necessário concretizar urgentemente o projeto do Metro Bus, assim como a nova estação ferroviária de Coimbra B ou ainda a reabilitação do tribunal.

Além disso, o PS defende também a mudança da sede do Tribunal Constitucional para Coimbra, assim como da Secretaria de Estado da Saúde.

A requalificação do IP3, a conclusão da A13 e a criação de uma plataforma logística estão também entre as prioridades, assim como uma nova maternidade no Hospital dos Covões.

Sobre os Covões, o PS de Cidade quer a unidade como Hospital Geral Central, incluindo o serviço de urgência.

Entre outras matérias, os socialistas de Coimbra consideram prioritária a qualificação da população e a transição digital, o Estado Social, a Saúde no concelho - com um conjunto de novas ideias e edificados - a reindustrialização do país e a reconversão industrial, assim como as questões da transição energética ou da coesão do território.

O documento realça ainda a Cultura (Coimbra candidata a capital europeia da cultura em 2027), os serviços, turismo e comércio, e um novo paradigma para as cidades e a mobilidade.

A Visão Estratégica para o Plano de Recuperação Económica de Portugal 2020-2030, elaborada por António Costa Silva, constitui um “documento enquadrador das opções e prioridades que deverão nortear a recuperação dos efeitos económicos adversos causados pela atual pandemia”, refere a página do Governo.

Os contributos para esta “visão estratégica”, que culminará no Plano de Recuperação a apresentar à Comissão Europeia, com vista à utilização dos fundos europeus disponíveis, deverão ser enviados até hoje ao Governo.