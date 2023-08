PS critica “inércia” do Governo dos Açores face a quebra do turismo na Terceira

“A inércia e incapacidade do atual Governo dos Açores do PSD/CDS/PPM em relação à única companhia aérea ‘low-cost’ [baixo custo] que opera na ilha Terceira demonstra, mais uma vez, que a ilha Terceira para este Governo dos Açores não é uma prioridade”, critica o PS/Terceira, em comunicado.

Os socialistas alertam para a “significativa quebra do turismo na Terceira”, ilha que no primeiro semestre deste ano “teve uma redução de 12.293 dormidas face ao ano passado”.

“Ao contrário do resto da região, do país e da Europa, o turismo está a baixar significativamente na Terceira, o que exigia do Governo [Regional] um reforço do investimento na promoção das acessibilidades aéreas”, lê-se na nota de imprensa.

No seu ‘site’, a Ryanair não disponibiliza voos entre as ilhas de São Miguel e Terceira e o continente português a partir de novembro.

O executivo do arquipélago já admitiu existir um acordo com a companhia irlandesa que passa pela redução de voos, mas rejeitou entrar em detalhes até as ligações serem disponibilizadas, levando o PS a exigir esclarecimentos.

Na quarta-feira, o presidente do Governo dos Açores, o social-democrata José Manuel Bolieiro, afirmou que não existe “mais nada a dizer” sobre a operação da Ryanair para a região, realçando que os açorianos têm se habituar à “economia não governamentalizada”.

Hoje, o secretariado da ilha Terceira do PS considera que a “perspetiva da redução significativa dos voos da Ryanair” para ilha vai “agravar ainda mais” a quebra do turismo.

"Este governo continua a desinvestir na ilha Terceira, em especial na época baixa do turismo", acusa o maior partido da oposição.​​​

Para o PS, o impacto na dinamização do turismo e da economia local vai “colocar em risco vários investimentos e postos de trabalho”.

“Tudo isto perante o silêncio cúmplice dos dirigentes partidários que no passado exigiam ao PS os voos ‘low-cost’ da Ryanair e, agora, estando no governo, não os conseguem manter”, condenam os socialistas.

Na terça-feira, o líder do PS/Açores, Vasco Cordeiro (anterior presidente do executivo do arquipélago), já tinha afirmado que o Governo Regional tem a “obrigação de esclarecer os açorianos” sobre a operação da Ryanair nas ilhas, criticando a “falta de transparência” do processo.