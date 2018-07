PS/Açores requer audições urgentes sobre suspeitas de maus-tratos na Santa Casa da Misericórdia de Ponta Delgada

O Grupo Parlamentar do PS/Açores quer ouvir na Comissão Permanente de Assuntos Sociais, e com carácter de urgência, o Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Ponta Delgada, o Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Angra do Heroísmo e a Coordenadora da Rede Regional de Cuidados Continuados Integrados dos Açores.

De acordo com comunicado do partido, o requerimento a solicitar as audições foi entregue esta quinta-feira na Assembleia Legislativa dos Açores e pretende que sejam prestados esclarecimentos sobre os factos recentemente divulgados na comunicação social em relação às Unidades de Cuidados Continuados Integrados da Santa Casa da Misericórdia de Ponta Delgada.

Os deputados do PS/Açores com assento na Comissão de Assuntos Sociais consideram fundamentais os esclarecimentos de José Francisco Silva, Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Ponta Delgada, António Bento Barcelos, Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Angra do Heroísmo e de Margarida Moura, Coordenadora da Rede Regional de Cuidados Continuados Integrados dos Açores, aos quais se vão juntar as audições já anunciadas de Rui Luís, Secretário Regional da Saúde, e de Andreia Cardoso Secretária Regional da Solidariedade Social.