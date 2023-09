PS/Açores propõe análise do impacto da redução dos voos da Ryanair

As propostas foram apresentadas pelo deputado socialista Vasco Cordeiro no primeiro dia dos trabalhos do plenário após as férias de verão, na Assembleia Legislativa dos Açores, na Horta, no final da interpelação ao Governo Regional (PSD/CDS-PP/PPM) sobre transportes aéreos.

“Não tivemos todas as respostas que esperávamos”, lamentou no final do debate.

No entanto, o socialista disse que há um facto que resulta claro: “A partir deste acordo [do Governo Regional com a Ryanair] o destino Açores está mais dependente do que já esteve, sobretudo naquilo que tem a ver com as ligações com o continente”.

Cordeiro apresentou cinco propostas ao executivo liderado por José Manuel Bolieiro, por entender que “é necessário reforçar o diálogo e a concertação” com aqueles que estão ligados ao setor.

A primeira proposta vai no sentido de o Governo Regional “chamar empresários, Câmaras de Comércio, Associação de Alojamento Local, a AHRESP e avaliar em conjunto os impactos que esta redução dos voos traz para cada um dos setores de atividade e para a economia”.

“Chamar a TAP e chamar a Azores Airlines e pedir-lhes uma reavaliação da sua disponibilidade de reforço de voos para o próximo inverno e para 2024/2025”, é a segunda proposta.

A terceira ideia dos socialistas passa por o executivo equacionar a possibilidade de lançar uma campanha de esclarecimento no mercado nacional “quanto à questão das acessibilidades aéreas na região”.

Vasco Cordeiro também considera útil que o Governo açoriano dê “prioridade máxima à preparação do inverno 2024/2025” e que reavalie e reflita sobre os termos do processo de privatização da Azores Airlines.

Na sua intervenção, o socialista também lamentou a ausência de Bolieiro na sessão: “A ausência do senhor presidente do Governo [Regional] deste debate acentua e confirma a atitude displicente e de enfado com que foi tratado um assunto de importância fundamental”.

Na discussão do assunto, o deputado do PSD João Bruto da Costa disse que foi com enorme “estupefação” que viu o deputado Vasco Cordeiro “com ar de líder do futuro dos Açores e de quem sabe o que é que é melhor para o transporte aéreo” a “falar de planeamento, de acessibilidades, de milhares de passageiros, do impacto económico …”.

“Estes senhores que estão ali sentados [socialistas] foram os mesmos que durante anos impediram a liberalização do espaço aéreo e a abertura dos Açores. Fomos nós [PSD], não foram os senhores. Fomos nós e o CDS-PP, Passos Coelho e Paulo Portas, que abriram os Açores ao mundo e permitiram a expansão e a notoriedade do destino Açores”, afirmou.

Por seu lado, o deputado António Lima (BE) disse que o acordo do Governo Regional com a Ryanair é “uma vergonha” e “uma humilhação”.

“O povo dos Açores vai pagar, pelas suas mãos e pelas mãos do presidente do Governo, dois milhões de euros para encerrar uma base, para fazer despedimentos, para reduzir drasticamente o número de voos de uma empresa que teve 633 milhões de euros de lucro no ano passado”, afirmou.

Para Paulo Estêvão (PPM), o atual executivo conseguiu “conter os danos” e, com a negociação com a Ryanair, foi possível “manter uma operação” muito próxima dos anos anteriores.

O deputado do IL Nuno Barata observou que nos contratos do Governo Regional com a Ryanair “não foi dita a verdade aos açorianos: Nem no passado, nem agora”.

Já Pedro Neves (PAN) referiu que a negociação com a companhia aérea é “uma humilhação total para o Governo Regional”, que o partido não aceita.

José Pacheco (Chega) defendeu a promoção da excelência dos Açores nos mercados externos para atrair mais companhias aéreas que possam garantir a deslocação de turistas e de açorianos.