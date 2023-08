PS/Açores manifesta pesar pelo falecimento do histórico socialista Álvaro Gregório

“Os socialistas açorianos estão de luto pelo desaparecimento do doutor Álvaro Gregório, dirigente histórico do PS. É com sentido pesar que, em nome dos socialistas açorianos, endereço à sua família e aos seus mais próximos as condolências pelo seu desaparecimento”, afirma Vasco Cordeiro citado numa nota do partido.

Nascido em 1936, em Santa Cruz da Graciosa, na ilha Graciosa, Álvaro Gregório licenciou-se em medicina pela Universidade de Coimbra, em 1965, após terminar os estudos liceais realizados em Angra do Heroísmo. No âmbito político, foi o primeiro presidente da Comissão Administrativa da ilha Graciosa, após o 25 de abril e era, atualmente, presidente da mesa da secção do PS de Angra do Heroísmo (ilha Terceira).