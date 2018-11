PS/Açores diz que divulgação de documentos é ato "sem precedentes"

Os deputados do PS/Açores na comissão de inquérito no parlamento açoriano ao setor público empresarial definiram hoje como um "ato de extrema gravidade" e "sem precedentes" a divulgação de documentos confidenciais em torno da privatização da SATA.

"A divulgação pública de um documento confidencial que estava confiado ao presidente da comissão é um ato de extrema gravidade, sem precedentes no parlamento regional (...) que deve ser objeto de um aturado processo de apuramento de responsabilidades e que não pode passar incólume", lê-se numa mensagem dos deputados socialistas endereçada ao presidente da comissão, o social-democrata João Bruto da Costa, e também aos líderes parlamentares com assento no parlamento dos Açores, texto a que a agência Lusa teve acesso.

Os socialistas querem saber junto de Bruto da Costa, "primeiro responsável pelo funcionamento da comissão", que "diligências ou medidas" tomou o social-democrata "para garantir o cumprimento integral dos deveres de sigilo no processamento e tratamento da documentação em causa no caso agora em apreço".

O PS quer também saber de que forma tenciona o presidente "apurar os factos e as correspondentes responsabilidades, e com que horizonte temporal", e questiona ainda que "responsabilidades apurou relativamente a anteriores episódios de fuga de informação" na comissão de inquérito.

"O grupo parlamentar do PS não permitirá que se mantenha sobre a comissão este manto de dúvida e descrédito, e tudo fará para garantir que o órgão máximo da autonomia mereça a confiança dos cidadãos e a consideração institucional que merece", concretiza o texto.