PS/Açores acredita que PS aprovará na AR eliminação de cortes nas pensões de ex-trabalhadores

“Será desde logo um bom desafio para os nossos deputados [dos Açores] recém-eleitos. Estamos esperançados que […] o PS nacional mostre sensibilidade e motivação para compreender esta questão”, afirmou o parlamentar socialista, em declarações aos jornalistas, à margem de uma reunião com ex-trabalhadores da base das Lajes, em Angra do Heroísmo.

Em causa está a aplicação do fator de sustentabilidade, que prevê um corte de cerca de 13% nas pensões de velhice, em caso de antecipação da idade do acesso à reforma, aos mais de 400 trabalhadores da base das Lajes que assinaram rescisões por mútuo acordo, em 2015, no âmbito do processo da redução militar norte-americana na infraestrutura.

Em 2020, foi criado um decreto-lei que eliminava o fator de sustentabilidade nos regimes de antecipação da idade de pensão de velhice do regime geral de segurança social, que integrava, entre outros, “os trabalhadores abrangidos por acordos internacionais na Região Autónoma dos Açores”, mas essa legislação só se aplicava aos pedidos de reforma apresentados a partir de 01 de janeiro de 2020.

A legislação foi, entretanto, alterada, antecipando a data para 01 de janeiro de 2019, mas continuou a deixar de fora os funcionários que pediram reforma antecipada na base das Lajes, entre 2015 e 2019.

A Assembleia Legislativa dos Açores aprovou, por unanimidade, em julho de 2021, uma anteproposta de lei, apresentada pelo BE, que propunha a antecipação da entrada em vigor da medida para 2015, abrangendo os ex-trabalhadores da base das Lajes.

Com a dissolução da Assembleia da República, a proposta não chegou a ser debatida em Lisboa, mas Francisco Coelho, que já foi presidente da Assembleia Legislativa dos Açores, considera que poderá ser recuperada na nova legislatura, sem que seja necessário aprovar um novo diploma na região.

“Pela leitura que faço do regimento da Assembleia da República, em que relativamente às iniciativas das assembleias legislativas regionais ele refere expressamente que elas só caducam com a respetiva legislatura regional, o que não é manifestamente o caso, penso que não será necessário”, explicou.

O deputado socialista saudou a “unanimidade gerada na Assembleia Legislativa dos Açores” em torno da matéria e sublinhou o empenho do PS na resolução do problema de forma “o mais célere possível”.

“Mantemo-nos fiéis politicamente, empenhados e motivados em que haja efetivamente essa alteração e tudo vamos fazer para que isso aconteça”, frisou.

Para Francisco Coelho, é preciso corrigir a situação, porque ela parte de um pressuposto errado.

“Embora tecnicamente tenha havido acordos que levaram a estas saídas dos trabalhadores, eles obviamente acontecem dentro de um quadro bem conhecido da legislação laboral, que é por causa e para resolver um processo de despedimento coletivo”, apontou.

Os partidos da coligação que formou governo nos Açores (PSD/CDS-PP/PPM) tinham também apresentado, em 2021, uma proposta para eliminar os cortes nas pensões dos ex-trabalhadores da base das Lajes.

A iniciativa foi aprovada, na generalidade, no parlamento açoriano, por unanimidade, em julho, mas acabou preterida em relação à iniciativa do BE, uma vez que só uma poderia seguir para a especialidade.

Esta semana, o deputado único da Iniciativa Liberal na Assembleia Legislativa dos Açores apresentou uma anteproposta de lei semelhante à aprovada em julho de 2021.

Também o deputado independente Carlos Furtado (ex-Chega) apresentou um projeto de deliberação para regularizar a situação dos ex-trabalhadores da base das Lajes.

Em fevereiro, o deputado único do Chega comprometeu-se a levar o assunto à Assembleia da República, através do grupo parlamentar do partido.