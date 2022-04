Província militar de Odessa diz esperar ataque russo para tentar bloquear acesso ao Mar Negro

A retirada da capital, Kiev, e nas zonas perto da fronteira da Bielorrússia nas últimas semanas mostraram que os russos mudaram de tática, aumentando a intensidade no leste do país e nas zonas marítimas.

“Sabemos que os russos pretendem Odessa e, neste contexto, temo-nos sempre preparado”, afirmou Serhii Bratchuk, em entrevista à Lusa.

A conquista de Odessa, no sudoeste do país, junto à Roménia, permitiria retirar o acesso ao mar e ao maior porto do país.

“Temos recursos, sabemos que eles querem vir aqui e tem sido a resistência de Mykolaiv [outra grande cidade a leste de Odessa] que os impediu de chegar cá”, afirmou Serhii Bratchuk, justificando a necessidade de manter tropas da província apesar dos conflitos no leste e nordeste do país.

“Nunca deixámos de estar em guerra com a Rússia desde 2014 e sabemos que eles querem o Mar Negro só para si”.

Principal destino turístico da região e destino de muitos russos na época balnear, “Odessa é um ícone e a Rússia pode olhar para a nossa cidade como um troféu”, mas, “sem exagero, temos forças suficientes para resistir como aconteceu noutras grandes cidades ucranianas”.

“A terra ucraniana é sagrada e Odessa é um símbolo nosso antes de ser um símbolo da Rússia. É a capital marítima do nosso país, por onde comunicamos, pelo mar, com o mundo”, afirmou o dirigente, que criticou a inação das potências ocidentais, em particular da União Europeia, após a invasão da Península da Crimeia (a sul) e de parte das províncias de Donetsk e Lugansk (Donbass, a leste).

“Foi esta arrogância europeia na forma como lidou connosco e com a Rússia que nos levou a esta situação”, afirmou Serhii Bratchuk.

Apesar disso, “queria salientar que, como todos os europeus sérios já perceberam, esta guerra não é só contra a Ucrânia mas contra todos os europeus”, acrescentou, agradecendo o fornecimento de “equipamento importante de sistemas de defesa aérea”.

“Sei que agora os países europeus fornecem equipamentos militares, mas era necessário também fechar o céu”, lamentou o coronel, comentando a necessidade de criar uma zona de exclusão aérea sobre a Ucrânia.