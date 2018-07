Protocolo para formação de polícias sobre violência doméstica é hoje assinado

As mais lidas

Magistrados irão apoiar as formações, assim como a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género.

A iniciativa resulta de uma colaboração entre a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, a Procuradoria-Geral da República, a secretaria-geral do Ministério da Administração Interna, a Direção-Geral da Administração da Justiça, a GNR e a PSP.

As ações de formação, que se estendem à violência de género, começam em setembro depois de terem sido detetadas falhas na resposta imediata às vítimas.

