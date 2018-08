Proteção Civil mantém pré-posicionamento de grupos de reforço

A Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), no âmbito do alerta vermelho especial lançado na sexta-feira, vai “continuar com o pré-posicionamento dos grupos de reforço ao combate a incêndios florestais”, que será “reavaliado”.

O adjunto de operações nacional da ANPC, Alexandre Penha, falava hoje aos jornalistas, referindo que o “alerta vermelho especial está em vigor até segunda-feira, e que será feita uma reavaliação da situação que se pode prolongar”.

“Até ao fim deste alerta especial para as forças que será segunda-feira, e apesar de haver o despacho ministerial [da Administração Interna] para ser alargado até quarta-feira, nós faremos uma nova avaliação da situação que pode fazer com que o alerta especial vermelho acresça até quarta-feira. Vamos continuar com o pré-posicionamento dos grupos de reforço ao combate a incêndios florestais”, disse Alexandre Penha.

Estes “grupos de reforço” são formados pelos corpos de bombeiros voluntários e “pessoal da força especial de bombeiros” em vários distritos, “substancialmente no norte do país”.

No âmbito do alerta especial iniciado às 00:00 de sexta-feira, a ANPC registou 73 ocorrências e no decorrer do dia de hoje já foram registadas 72, disse Alexandre Penha, que realçou o registo de 38 ocorrências durante a noite, um número muito próximo das 58 ocorridas no período diurno de sexta-feira, que foi qualificado pelo responsável como “um número muito elevado”.