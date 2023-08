Proteção Civil dos Açores registou 56 ocorrências em São Miguel

De acordo com comunicado da Proteção Civil dos Açores, as situações reportadas estão relacionadas com "inundações em habitações, inundações de vias, danos em viaturas, obstrução de vias com detritos e transbordo de ribeiras, não havendo danos pessoais a registar".



Na freguesia dos Ginetes, "uma família foi realojada em casa de familiares, na sequência da sua habitação ter ficado danificada", diz a ainda a anota de imprensa.



Nos locais, estiveram os bombeiros, Direção Regional das Obras Públicas, Serviços Municipais de Proteção Civil, Juntas de Freguesia e Polícia de Segurança Pública, sob a coordenação do SRPCBA.