Proteção Civil dos Açores regista 11 ocorrências

De acordo com comunicado, das 11 ocorrências, seis tiveram lugar no concelho da Praia da Vitória, na ilha Terceira, uma na Ribeira Grande, em São Miguel, duas nas Lajes das Flores, uma em São Roque do Pico e uma no concelho da Calheta, em São Jorge.

As ocorrências estão relacionadas, sobretudo, com queda de árvores, queda de estruturas (como postes de eletricidade, placares publicitários) e com pequenos danos em habitações.

A ocorrência na ilha das Flores diz respeito a um telhado de uma habitação que ficou danificado, devido à precipitação e ventos fortes. Por precaução, foram relojadas duas pessoas, uma ação que ficou a cargo do Serviço Municipal de Proteção Civil das Lajes das Flores.

Nos locais, para apoio e resolução das diversas ocorrências têm estado as seguintes entidades: Bombeiros, Direção Regional das Obras Públicas e Transportes Terrestres, Serviços Municipais de Proteção Civil e Polícia de Segurança Pública (PSP), sob coordenação do SRPCBA.