Proteção Civil dos Açores lança serviço pioneiro de emergência para a comunidade surda

O Serviin é um serviço de vídeo-interpretação em língua gestual portuguesa que permite colocar surdos e ouvintes em comunicação, refere nota do Gacs, que explica ainda que esta comunicação é intermediada por um intérprete licenciado em língua gestual, que comunica gestualmente com o surdo e oralmente com o ouvinte, servindo de intermediário entre os dois.

O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores disponibiliza, a partir de agora, este serviço para a comunidade surda dos Açores, através do número 12472 ou via Skype – Serviin-Intérprete LGP.



Na apresentação deste novo serviço de emergência, Rui Luís, Secretário Regional da Saúde que tutela a pasta da Proteção Civil, afirmou que "vamos ter disponível um intérprete permanentemente, ou seja, através deste serviço, qualquer indivíduo que seja surdo e que saiba língua gestual portuguesa pode aceder ao serviço e comunicar, quer com a central da Proteção Civil, quer com os bombeiros".





Rui Luís disse ainda que todas as viaturas de socorro dos bombeiros estão equipadas com 'tablets', sendo que estas chamadas, ao chegarem à central de comunicações do Serviin, terão prioridade no atendimento.





O Secretário Regional destacou a aposta contínua do Governo dos Açores nesta área, sublinhando o Sistema de Emergência para Deficientes Auditivos e da Fala, um serviço de emergência para o cidadão surdo para comunicação por SMS, lançado há um ano.





“Foi uma primeira solução que disponibilizámos e que levou 34 pessoas a inscreverem-se no sistema. Dessas, houve duas chamadas, o que para nós é relevante, já que se trata de situações de emergência e que justificam, por si só, o projeto”, afirmou Rui Luís.





O principal objetivo do novo serviço de emergência suportado no vídeo-intérprete é permitir anular a barreira na acessibilidade da comunidade surda a serviços de emergência, como a Proteção Civil.





No âmbito deste novo serviço de apoio, o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, vai implementar o módulo 'Técnicas de comunicação com a pessoa surda em situações de emergência, no âmbito do Curso de Tripulante de Ambulância, já a partir de setembro.





Estima-se que existam nos Açores cerca de 1.050 pessoas com deficiência ou perda auditiva, das quais cerca de 560 com surdez profunda.



Os interessados podem obter mais informações no endereço eletrónico www.prociv.azores.gov.pt/srpcba.