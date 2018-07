Proteção Civil dos Açores estende ações de sensibilização aos idosos dos lares e centros de convívio

A Proteção Civil dos Açores vai estender as ações de sensibilização sobre procedimentos em caso de emergência aos centros de convívio e lares de idosos do arquipélago, anunciou o secretário regional da Saúde, em Vila do Porto.

“Estamos a retomar uma iniciativa que já existia e que achamos que se deve propagar por todos os Açores”, salientou Rui Luís, citado em nota do Gacs, acrescentando que “a Proteção Civil irá fomentar esta ação em toda a Região”.





Rui Luís falava na Santa Casa da Misericórdia de Vila do Porto, à margem de uma sessão de sensibilização do projeto 'Aprender a Socorrer', que contou também com a presença do Presidente do Governo, Vasco Cordeiro.





O secretário regional sublinhou a importância de se criar uma verdadeira cultura de proteção civil ao longo do ciclo de vida.





Nesse sentido, esta ação de sensibilização sobre atitudes e comportamentos preventivos procura transmitir noções básicas que ajudam a atuar perante uma situação de emergência, assim como competências relacionadas com hemorragias, queimaduras, lesões pelo frio e intoxicações.





Rui Luís disse ainda que no primeiro semestre deste ano já foram realizadas 126 ações de sensibilização, que atingiram cerca de 8.400 pessoas, "sendo iniciativas realizadas sobretudo nas escolas".





Rui Luís destacou ainda a formação específica que é ministrada aos bombeiros, que serve de base à missão do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, mas também à sensibilização da população.





Este ano já foram realizadas 95 ações de formação, destinadas a 850 formandos, entre os quais bombeiros e profissionais de saúde.