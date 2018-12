Proteção Civil dos Açores alerta para vento e agitação marítima

A Proteção Civil dos Açores alertou este sábado para o agravamento do tempo no arquipélago, especialmente no grupo Ocidental, com um aumento significativo da intensidade do vento e da agitação marítima, devido à passagem de uma superfície frontal fria.

Num comunicado, o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) refere que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu aviso amarelo para as ilhas das Flores e Corvo (grupo Ocidental) referente a vento a partir da próxima madrugada, entre as 06:00 e as 15:00 locais (mais uma hora em Lisboa) de segunda-feira.

Aquelas duas ilhas vão estar ainda sob aviso amarelo por causa da agitação marítima das 12:00 às 21:00 de segunda-feira.

O aviso amarelo, o terceiro de uma escala de quatro, revela situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Face a estas previsões a Proteção Civil açoriana recomenda que sejam tomadas medidas de autoproteção, nomeadamente especial cuidado na circulação junto da orla costeira e zonas ribeirinhas e o reforço das amarrações dos barcos ou a mudança das embarcações para local seguro.

Guardar objetos soltos do jardim, fechar bem as janelas e persianas e não praticar atividades relacionadas com o mar, nomeadamente pesca desportiva, desportos náuticos ou passeios à beira mar, são outras das recomendações da Proteção Civil dos Açores.