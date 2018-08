Proteção Civil dá como dominados todos fogos registados até às 22:00

As mais lidas

A Proteção Civil coloca esta noite na sua página na Internet como incêndio mais importante um em Paredes de Coura, já em resolução, a ser combatido por 63 operacionais, com 20 viaturas.

Questionado pela Lusa, o responsável disse que o incêndio que lavrou em Braga foi dos que deram mais trabalho, por as chamas estarem relativamente perto das populações, e disse que o incêndio que esta noite deflagrou no concelho de Loures, em Lisboa, foi em mato e de pouca expressão, estando já dominado.

De acordo com o comandante Paulo Santos, oficial de operações da Autoridade Nacional de Proteção Civil, este domingo foi de “muita atividade”, mas as situações foram todas resolvidas ou estavam em resolução.

Todos os incêndios que deflagraram este domingo até às 22:00 estão dominados, com os distritos de Braga, Porto e Aveiro a registarem mais casos, que até essa hora estavam resolvidos, segundo um balanço da Proteção Civil.

