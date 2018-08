Proteção Civil confirma que helicópteros não usam retardantes

As mais lidas

O incêndio que deflagrou na sexta-feira em Monchique, no distrito de Faro, já destruiu mais de 21 mil hectares, metade da área ardida na região em 2003.

Em declarações à Lusa na terça-feira, Xavier Viegas apontou o custo dos produtos químicos como a única razão para não estarem a ser utilizados: “Custa algum dinheiro, mas é largamente compensado com a economia que se pode ter com a redução das horas de combate, em especial nas horas dos meios aéreos”, sublinhou, lembrando ainda os efeitos nefastos de um terreno ardido.

No comunicado enviado para as redações, a ANPC diz apenas que “o espumífero faz parte das obrigações contratuais, sendo fornecido pelas empresas contratadas que operam estes aviões”.

No entanto, os especialistas dizem que os produtos químicos não estão a ser usados no incêndio que começou na sexta-feira em Monchique e continua ativo.

A ANPC acrescenta ainda que “nos contratos celebrados para o período de 2013-2017 não foi prevista, igualmente, a utilização destes produtos”, confirmando a manchete desta quarta-feira do Jornal de Notícias.

Em declarações à Lusa na terça-feira, o especialista em incêndios florestais Xavier Viegas defendeu a utilização de produtos químicos no combate ao incêndio de Monchique para evitar reacendimentos, lembrando que os reacendimentos “estão identificados como um dos grandes problemas, que depois dão origem a incêndios ainda piores”.

